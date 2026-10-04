17 قتيلاً بحادث تصادم في كينيا

نيروبي في 4 أكتوبر /وام/ لقي 17 شخصاً حتفهم، السبت، جراء حادث تصادم بين عدة مركبات على أحد الطرق في كينيا.

وأفادت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في كينيا بأن عدداً من الأشخاص أصيبوا أيضاً في الحادث، الذي وقع في منطقة سلاما، على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة نيروبي، على الطريق الرابط بين مدينة مومباسا الساحلية والعاصمة.

وذكر مصدر أمني أن الضحايا السبعة عشر كانوا في طريقهم إلى مزار ديني على متن حافلة صغيرة تتسع لـ 14 راكباً، عندما اصطدمت بها شاحنة من الخلف،وكانت الشاحنة قد اندفعت نحو الحافلة بعدما اصطدمت بها شاحنة أخرى.