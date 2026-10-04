في ختام مشاركته بمعرض الأمن بلندن.. "تريندز" يناقش ثلاثية القوة الإستراتيجية ويعزز تعاونه مع جامعات بريطانية

أبوظبي في 4 أكتوبر / وام / اختتم "تريندز للبحوث والاستشارات"، التابع لمجموعة "تريندز"، مشاركته الأولى في المعرض الدولي للأمن بلندن 2026، بتنظيم جلسة نقاشية في قاعة أوليمبيا الكبرى تناولت "القوة الإستراتيجية في عالم مترابط.. التكنولوجيا والموارد والأمن"، إلى جانب بحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من كبرى الجامعات البريطانية.

وأكد المشاركون في الجلسة، التي أدارها الباحث زايد الظاهري بمشاركة الباحثين روضة المرزوقي وهزاع الحمادي ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، أن التكنولوجيا والموارد والأمن تمثل ركائز القوة الإستراتيجية المعاصرة، وتلعب دورا حاسما في صياغة النفوذ والسيادة الرقمية وتأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية.

وناقش فريق "تريندز"، على صعيد متصل، آليات الشراكة المعرفية وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الأكاديميين مع ممثلي جامعة برمنغهام، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS"، وكلية كينجز لندن، كما اطلع الفريق على محتويات المكتبة البريطانية لدعم البحث العلمي.

واستعرض جناح المركز خلال المعرض نحو 550 إصدارا نوعيا في مختلف المجالات؛ حيث أوضحت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة "تريندز"، أن هذه المشاركة تؤكد دور البحث العلمي كحجر أساس في صياغة الإستراتيجيات الأمنية، وتسهم في تعزيز مكانة المركز كمرجع بحثي موثوق وتوسيع شبكة شراكاته الدولية لمواجهة التحديات العالمية.