المقبالي يحرز "برونزية الفردي" في آسيوية البولينج للصم بماليزيا

بينانغ - ماليزيا في 5 أكتوبر/ وام/ أحرز أيمن المقبالي لاعب منتخبنا الوطني للصم بفئة البولينج برونزية منافسات فردي الرجال، اليوم ضمن بطولة آسيا والمحيط الهادئ متعددة الرياضات للصم 2026، المقامة حاليا في مدينة بينانغ الماليزية.

وأنهى المقبالي الأشواط الستة في المركز الثالث بمجموع 1287 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الكوري سينوجيو آن، صاحب الميدالية الفضية، برصيد 1290 نقطة، بينما حقق الكوري باك جيونج الذهبية، محققا 1358 نقطة.

وأكد المقبالي أن المنافسة في مسابقة الفردي كانت قوية حتى الأشواط الأخيرة، بالفوارق البسيطة في النقاط وتقارب مستويات اللاعبين المشاركين، آملا أن تكون الميدالية بداية لمزيد من الإنجازات في المحطات المقبلة.