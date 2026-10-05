5 هزّات أرضية في جنوب تركيا شعر بها سكان شمال سوريا

إسطنبول في 5 أكتوبر/ وام/ شهد جنوب تركيا، الأحد، خمس هزّات أرضية خفيفة شعر بها سكان في مناطق من شمال سوريا، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، وفقاً للسلطات في البلدين.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن ثلاث هزّات وقعت عصراً، فيما سُجّلت هزّتان مساء، دون أضرار.

وأكد المركز الوطني للزلازل في سوريا أن سكان مناطق في شمال البلاد شعروا بالهزّات التي ضربت تركيا المجاورة.

وتقع تركيا عند ملتقى عدة صفائح تكتونية، وتضم فوالق وصدوعاً جيولوجية نشطة، ما يجعلها من أكثر دول المنطقة عرضة للزلازل.

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