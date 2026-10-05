"ناسا" تؤجل عودة طاقم "كرو 12" إلى الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية

واشنطن في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تأجيل عودة طاقم مهمة "كرو 12" من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض حتى الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الوكالة أن القرار اتُخذ عقب مراجعة توقعات الطقس وحالة البحر قبالة سواحل كاليفورنيا، متوقعة هبوط الطاقم في المحيط الهادئ الخميس، قبل نقله إلى مقر الوكالة في هيوستن بولاية تكساس.

وكان من المقرر أن تنفصل المركبة عن المحطة اليوم الإثنين، بعد أن أمضى الطاقم نحو ثمانية أشهر في المدار منذ انطلاقه في 13 فبراير الماضي.

وسجلت المهمة، في 3 سبتمبر، رقماً قياسياً لأطول مدة يقضيها رواد أوروبيون في الفضاء، بعد تجاوزها 230 يوماً في المدار.