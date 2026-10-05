ارتفاع إصابات "إيبولا" بالكونغو إلى 8376 حالة وتحذيرات من انتشاره بإفريقيا

كنشاسا في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 8376 حالة، والوفيات إلى 4042.

وحذّر جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من تهديد الفيروس للدول المجاورة، في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال زيارة إلى الكونغو الديمقراطية السبت، إن بلاده ستعزز دعمها للجهود الهادفة إلى القضاء على الفيروس، محذراً من احتمال عودة تفشيه بسرعة إذا تراجعت مستويات المراقبة.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى توفير موارد إضافية لمكافحة الوباء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ تهدد دولاً أخرى، مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.