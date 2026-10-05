بولسونارو يواجه لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة البرازيلية

ساو باولو في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت مفوضية الانتخابات في البرازيل، الأحد، أن السناتور فلافيو بولسونارو سيواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لرويترز، أظهرت نتائج فرز ما يزيد قليلا عن 97 بالمئة من الأصوات حصول ⁠المرشح اليميني بولسونارو، على 47.45 بالمئة من الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، متجاوزاً توقعات معظم استطلاعات الرأي، بينما حصل المرشح اليساري لولا دا سيلفا على 44.66 بالمئة.

ويتأهل المرشحان إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 25 أكتوبر، بعد تفوقهما على 12 مرشحاً آخرين في انتخابات ركزت حملاتها على المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وانعدام الأمن.

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