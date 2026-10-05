مدير كليات التقنية: رسالة المعلم تتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام/ أكد سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن يوم المعلم العالمي يمثل مناسبة لتقدير الدور الجوهري للمعلمين في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في تقدم المجتمعات.

وأشار إلى أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى المعلمين في كتابه "الرسائل"، تؤكد أهمية دورهم الذي يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية، وتدريب العقول، وإشعال الشغف، وغرس حب التعلم لدى الطلبة.

وأوضح، في كلمة بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، أن دور المعلم يظل أساسياً في توجيه الطلبة وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمستقبل، رغم التحولات المتسارعة في التعليم وتعدد مصادر المعرفة.

وقال إن معلمي كليات التقنية العليا يؤدون دوراً محورياً في مساعدة الطلبة على تطبيق المعرفة في مواقف واقعية، وتنمية ثقتهم بأنفسهم، واكتساب المهارات اللازمة لحياتهم المهنية، مؤكداً أن ذلك يمثل جوهر التعليم التطبيقي الذي تؤمن به الكليات.

وأضاف أن دعم المعلم وتطوير قدراته يمثلان جزءاً أساسياً من مسؤولية الكليات تجاه الطلبة ومستقبلهم، مشيراً إلى حرصها على توفير بيئة تشجع أعضاء الهيئة التدريسية على التطور المهني والابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المعلمين على إخلاصهم وعطائهم، والأثر الذي يتركونه في حياة الطلبة، والذي يمتد مع الخريجين إلى حياتهم الشخصية والمهنية.