الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

بروكسل في 6 أكتوبر /وام/ أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع ، الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر وسط مخاوف مالية .

واختتم المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التعاملات مرتفعا 0.4 بالمئة بعد أن لامس ​أدنى مستوى في أربعة أشهر الأسبوع الماضي مع ارتفاع عوائد السندات العالمية ، وهبط المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.8 بالمئة مسجلا أكبر تراجع بين نظرائه في المنطقة ، وارتفع المؤشر "إيبكس" الإسباني الذي ⁠تهيمن عليه الأسهم المالية 1.1 بالمئة .

واختتمت معظم قطاعات المؤشر "ستوكس 600" التعاملات على ارتفاع وتصدر قطاع التعدين المكاسب بزيادة 1.5 بالمئة.