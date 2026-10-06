32 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية نيجيرية

أبوجا في 6 أكتوبر /وام/ تحطمت طائرة عسكرية نيجيرية، الاثنين ، مما أودى بحياة 32 شخصاً كانوا على متنها هم 25 راكباً

وسبعة من أفراد الطاقم.

وأكد الرئيس بولا تينوبو ‌عدم ⁠وجود أي ناجين وعبر عن حزنه البالغ وقدم ‌التعازي لأسر الضحايا ، مؤكدا أنه وجه القوات الجوية بفتح تحقيق ⁠شامل على الفور لمعرفة سبب التحطم ومنع تكرار ذلك فيما بعد.

ومن جانبه ذكر وزير الطيران النيجيري فستوس كيامو أن الطائرة العسكرية ⁠التابعة للقوات الجوية من طراز (إيه.تي.آر-42) كانت في مهمة روتينية من مدينة بنين إلى لاجوس عندما فُقد ​الاتصال معها ‌يوم الإثنين.