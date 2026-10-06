32 قتيلاً بتحطم طائرة عسكرية نيجيرية

أبوجا في 6 أكتوبر /وام/ تحطمت طائرة عسكرية نيجيرية، الاثنين ، مما أودى بحياة 32 شخصاً كانوا على متنها هم 25 راكباً
وسبعة من أفراد الطاقم.
وأكد الرئيس بولا تينوبو عدم وجود أي ناجين وعبر عن حزنه البالغ وقدم التعازي لأسر الضحايا ، مؤكدا أنه وجه القوات الجوية بفتح تحقيق شامل على الفور لمعرفة سبب التحطم ومنع تكرار ذلك فيما بعد.
ومن جانبه ذكر وزير الطيران النيجيري فستوس كيامو أن الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية من طراز (إيه.تي.آر-42) كانت في مهمة روتينية من مدينة بنين إلى لاجوس عندما فُقد الاتصال معها يوم الإثنين.