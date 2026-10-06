اليورو عند أدنى مستوى في 17 شهراً

نيويورك في 6 أكتوبر /وام/ تراجع ⁠اليورو إلى أدنى مستوياته في 17 شهراً مقابل الدولار ، الاثنين، بعدما أدى القلق بشأن قدرة فرنسا على كبح عجز الميزانية بالإضافة إلى عمليات بيع حادة في سوق السندات الأسبوع الماضي إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال حدوث أزمة ديون سيادية في منطقة اليورو.

وانخفض اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.1211 دولار، وذلك بعدما تراجع بنحو 0.8 بالمئة ليسجل 1.116 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2025 ، وسجلت العملة الموحدة تراجعا للأسبوع الرابع ⁠على التوالي أمام الدولار، ​إذ فقدت 3.1 بالمئة من قيمتها، وهي أطول سلسلة تراجعات ⁠أسبوعية منذ مايو 2025.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.26 بالمئة إلى ​102.16 نقطة، وذلك بعد أن سجل

أعلى مستوياته منذ 10 أبريل نيسان 2025 عند 102.53 نقطة.