أمريكي وألمانيان يفوزون بـ" نوبل للطب "

ستوكهولم في 6 أكتوبر /وام/ فاز الأمريكي كارل ديسيروث والألمانيان بيتر هيغيمان وغيورغ ناغل بجائزة نوبل في الطب لعام 2026، تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم التحكم فيها بالضوء ومجال علم البصريات الوراثي.

وأوضحت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم بالسويد، في بيان الإثنين ، أن الحائزين على الجائزة استحقوها نظير اكتشافاتهم التي مهدت لتطوير تقنية تتيح التحكم في نشاط الخلايا العصبية باستخدام الضوء، ما يساعد على دراسة كيفية تشكل الذكريات والمشاعر والسلوكيات في الدماغ الحي.

وأضافت أن علم البصريات الوراثي يتيح تشغيل أو إيقاف نشاط الخلايا العصبية الفردية في الدماغ الحي، وأن هذه الطريقة تستخدم حاليا في مختبرات حول العالم لكشف أسرار الدماغ.

و يحصل الفائزون بـ" نوبل في الطب" أولى جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا، على جائزة قيمتها 12 مليون كرونة سويدية ( 1.2 مليون دولار).