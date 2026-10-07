الاتحاد الأوروبي: مستعدون لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية

بروكسل في 7 أكتوبر/ وام/ أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل.

وقالت كالاس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن نشر بعثة مراقبة انتخابية أوروبية كان من أبرز الملفات التي ناقشتها خلال اتصال مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، مؤكدة حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات " ذات مصداقية وشاملة وشفافة ".

واعتبرت أن الانتخابات، المقرر إجراؤها بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، تمثل فرصة لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، ومن المقرر أن تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حدد بمرسوم صدر في يوليو الماضي، 28 نوفمبر موعداً للاقتراع. وتواصل لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها، فيما بدأت مرحلة الترشح في 26 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 6 نوفمبر.

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