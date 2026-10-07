"إنفستوبيا بريدج 2026" تنطلق في أبوظبي وتبحث "مستقبل الاستثمار العالمي"

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال "إنفستوبيا بريدج 2026"، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار ومستثمرين وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم، لبحث التحولات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وسبل تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وتقام الفعالية تحت شعار "الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف"، وتشكل جسراً إستراتيجياً نحو النسخة الرئيسية المقبلة من "إنفستوبيا" في عام 2027.

ويشارك في "إنفستوبيا بريدج 2026"، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، ومعالي لزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، ومعالي ستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية، وسعادة سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من دولة الإمارات ودول العالم المشاركة.

ويركز برنامج الفعالية على العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين وتنافسية الاقتصادات، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في جذب الاستثمارات، إضافة إلى التحولات التي تشهدها إستراتيجيات الشركات والمؤسسات المالية وتوزيع رؤوس الأموال عالمياً.

ويتضمن البرنامج جلسة حوارية مع معالي محمد حسن السويدي، تتناول أهمية ثقة المستثمرين، ودور جودة المؤسسات واتساق السياسات والانفتاح والابتكار في استقطاب رأس المال طويل الأجل، وتعزيز مكانة الاقتصادات.

وتستعرض الجلسة انطلاقاً من تجربة الإمارات ومن منظور استثماري عالمي، كيف يمكن للاقتصادات تعزيز تنافسيتها، واستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

كما يتضمن برنامج الفعالية حواراً وزارياً بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري ووزراء من إيطاليا ولبنان وأوزبكستان وإسكتلندا، يناقش تطوير السياسات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي لفتح فرص جديدة وتحقيق النمو المستدام.

وفيما يخلق الاقتصاد الجديد فرصاً غير مسبوقة للشركات القادرة على الابتكار، والتوسع دولياً، وقيادة القطاعات الاستراتيجية، تستعرض إحدى الجلسات تجارب شركات إماراتية نجحت في بناء حضور عالمي، وتبحث سبل التوسع في الأسواق الدولية وإقامة الشراكات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم ودور هذه الشركات في دعم التنوع الاقتصادي.

وتتناول الجلسات تطور المنظومة المالية وحلول تمويل الشركات، وصعود فئات أصول جديدة تشمل الائتمان الخاص والأصول الرقمية والاستثمارات البديلة ورأس المال الجريء، إلى جانب توجهات المستثمرين نحو الأسواق والفرص القادرة على الجمع بين المرونة والنمو طويل الأجل.

كما تبحث دور السياحة واقتصاد التجربة في جذب الاستثمارات ودعم الابتكار والتنمية الحضرية وتنويع الاقتصادات، وتسلط الضوء على التعاون بين الوجهات السياحية والمستثمرين والقطاع الخاص لتطوير تجارب تنافسية للزوار.

وتشمل الأجندة موائد مستديرة حول التعاون التجاري والاستثماري بين الصين والدول العربية، والفرص الاستثمارية بين الإمارات وأوزبكستان، وربط رؤوس الأموال بين الإمارات والمملكة المتحدة، إضافة إلى الاستثمار ذي الأثر، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها عبر الحدود، والبنية التحتية المالية الرقمية.

وتشهد هذه النسخة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها.