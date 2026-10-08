منتخب الإمارات يرتقي 3 مراكز في تصنيف "الفيفا" بعد "خليجي 27"

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ ارتقى منتخب الإمارات لكرة القدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي تم تحديثه اليوم، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز الـ65 عالمياً برصيد 1376.95 نقطة، وذلك بعد ختام مشاركته في كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» أمس بمدينة جدة السعودية.

وتقدم منتخب الإمارات من المركز الـ68 إلى الـ65 عالمياً، محققاً زيادة قدرها 6.48 نقطة مقارنة بالتصنيف السابق، مستفيداً من نتائجه في منافسات «خليجي 27»، التي احتُسبت نتائج مبارياتها للمرة الأولى ضمن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال.

ووصل رصيد منتخب الإمارات إلى 1381.40 نقطة بعد فوزه على عُمان 1-0 في الدور نصف النهائي، قبل أن يفقد 4.45 نقطة إثر خسارته أمام منتخب السعودية 0-2 في المباراة النهائية، ليستقر رصيده في التصنيف الجديد عند 1376.95 نقطة.