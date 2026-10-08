الشارقة والنصر يمثلان الإمارات في بطولة دمشق الدولية لكرة السلة

دمشق في 7 أكتوبر/ وام/ يمثل فريقا الشارقة والنصر -الإمارات، في منافسات بطولة دمشق الدولية لكرة السلة، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، على صالة "الفيحاء" الرئيسية في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة 10 فرق من الإمارات ،وسوريا، ومصر، وليبيا، ولبنان.

وأسفرت قرعة البطولة عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كل من الشارقة، والوحدة والجيش من سوريا، والزمالك المصري، وأنترانيك اللبناني.

وتضم المجموعة الثانية النصر ، والمنتخب الأولمبي السوري، والاتحاد الليبي، والاتحاد السكندري المصري، وفريق أكاديمية “NSA” اللبناني.