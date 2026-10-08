سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق مهرجان صير بونعير 2026 على شاطئ الحيرة

الشارقة في 7 أكتوبر/ وام/ شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، انطلاق فعاليات مهرجان صير بونعير 2026، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات البيئية في الدولة، وذلك على شاطئ الحيرة بمدينة الشارقة.

ويستمر المهرجان، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على شاطئ الحيرة من 7 وحتى 18 أكتوبر الجاري، ويقدّم برنامجاً متنوعاً يجمع بين التوعية البيئية والمعرفة والأنشطة المجتمعية والترفيهية، ويسلط الضوء على المكانة البيئية والطبيعية لجزيرة صير بونعير وما تزخر به من تنوع حيوي وبيئة بحرية غنية.

واستهل الحفل بعرضٍ فنيٍ بحري قدمته فرقة "زينة الشارقة" التابعة لمعهد الشارقة للتراث، جسدت من خلاله العلاقة الوطيدة بين البحر وأهله وحبهم له.

وشهد الحفل عرضاً بصرياً مبتكراً جسّد حكاية جزيرة صير بونعير، وجمالها وتاريخها، والحياة الفطرية المتنوعة التي تزخر بها الجزيرة على شواطئها ورمالها وطبيعتها البيئية الغنية.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات المتعاونة والداعمين، شاكراً لهم تعاونهم وإسهاماتهم في إنجاح المهرجان. كما شاهد سموه العروض المصاحبة والفقرات الفنية التي قدمتها الفرق الشعبية.

وعقب حفل الافتتاح، تجول سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي في عدد من مرافق المهرجان، مستهلاً جولته بركن الورش التعليمية، مطلعاً على ما يقدمه من أنشطة وورش تسهم في تقريب المفاهيم البيئية من الجمهور بأساليب تفاعلية تسهم في زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والمشاركة في جهود صونها.

كما زار سموه معرض "اكتشف محمية جزيرة صير بونعير"، الذي يقدم تجربة تفاعلية من خلال مجموعة من الصور والعينات، والمعلومات حول تاريخها وبيئتها الطبيعية، إلى جانب التعريف بالشعاب المرجانية وطرق استزراعها، بما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية النظم البيئية البحرية والمحافظة عليها.

وتوقف سمو نائب حاكم الشارقة خلال جولته في قرية مهرجان صير بونعير، مطلعاً على الأركان المختلفة وما تقدمه الجهات المشاركة من محتوى وأنشطة، إلى جانب ركن المطاعم، وما تضمه القرية من تجارب مصاحبة لفعاليات المهرجان.

وتسلّط نسخة 2026 من المهرجان الضوء بصورة خاصة على الشعاب المرجانية وأهميتها في دعم التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي البحري، إلى جانب التعريف بالقيمة الطبيعية والبيئية لجزيرة صير بونعير، في إطار جهود هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الموائل البحرية وربط أفراد المجتمع بالإرث الطبيعي لإمارة الشارقة.

ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية والمعارض المصغرة والتجارب البيئية، إلى جانب الفعاليات الرياضية والبحرية المصاحبة، بما يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه والتفاعل المجتمعي، وتتيح للجمهور التعرف بصورة أقرب إلى الجزيرة وخصائصها الطبيعية والبحرية، وإبراز الجهود المبذولة لحماية تنوعها الحيوي وموائلها الطبيعية، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في ترسيخ الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة.

شهد الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وعائشة راشد ديماس رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وخالد حريمل الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وماجد سالم الجنيد رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، وعدد من كبار المسؤولين.