فيرست تيك تطوّر وكيلاً ذكياً للخدمات التأمينية

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام /تطور شركة فيرست تيك وكيلاً بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تأمينية متكاملة للعملاء .

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها في معرض الذكاء الاصطناعي 2026 حلولاً مبتكرة للعملاء في مختلف احتياجاتهم التأمينية.

وقالت موزة اليحيائي، مسؤولة شراكات العملاء التنفيذيين إن الشركة تعمل على تطوير وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تنفيذ رحلة متكاملة للعميل، بدءاً من فهم احتياجاته والبحث عن الخيارات المناسبة، وصولاً إلى مساعدته في اختيار الخدمات التأمينية التي تلبي متطلباته.

وأضافت أن الوكيل الذكي يتيح للعملاء الاستفسار عن مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك تأمين السيارات والتأمين الصحي وتأمين المنازل وتأمين الحيوانات الأليفة، إلى جانب خدمات تأمينية أخرى، موضحة أن الوكيل يستطيع البحث والمقارنة بين الخيارات المتاحة وتقديم التوصية الأنسب للعميل وفق احتياجاته.

وأوضحت أن هذه الحلول تعكس توجه الشركة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة العملاء وتسهيل وصولهم إلى الخدمات التأمينية بصورة أكثر كفاءة ومرونة.