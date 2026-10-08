انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تجدد مخاوف التضخم و الديون

نيويورك في 8 أكتوبر /وام/ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على انخفاض الأربعاء، وتراجعت سوق " وول ستريت " مع استئناف عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل صعودها، مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن التضخم وتزايد الديون، وذلك في اليوم التالي لبلوغ مؤشري "ستاندرد اند بورز 500" ​و"ناسداك" مستويات إغلاق قياسية مرتفعة.

و نزل المؤشر ​"ستاندرد اند بورز 500" بواقع 17.78 نقطة أو 0.23 بالمئة ​ليغلق عند 7801.15 نقطة ،في حين تراجع المؤشر "⁠ناسداك" المجمع 66.50 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 27533.39 نقطة ، وانخفض المؤشر " داو جونز" الصناعي ​355.91 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى ⁠51165.37 نقطة.