انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تجدد مخاوف التضخم و الديون

نيويورك في 8 أكتوبر /وام/ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية على انخفاض الأربعاء، وتراجعت سوق " وول ستريت " مع استئناف عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل صعودها، مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن التضخم وتزايد الديون، وذلك في اليوم التالي لبلوغ مؤشري "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" مستويات إغلاق قياسية مرتفعة.
و نزل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 17.78 نقطة أو 0.23 بالمئة ليغلق عند 7801.15 نقطة ،في حين تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 66.50 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 27533.39 نقطة ، وانخفض المؤشر " داو جونز" الصناعي 355.91 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 51165.37 نقطة.