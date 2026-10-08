"مايكروسوفت" تعزز الكمبيوتر الشخصي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 8 أكتوبر/وام/ كشفت شركة مايكروسوفت الأربعاء، عن نموذج برمجة قائم على الذكاء الاصطناعي يمكن تشغيله مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى تقنية أمنية جديدة تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول ​إلى البيانات دون إذن.

واستعرضت الشركة أيضا خلال فعالية أقيمت في سان ‌فرانسيسكو ⁠جهاز كمبيوتر محمولا طراز (سيرفيس) عالي الأداء يطلق عليه ‌اسم "ألترا"، يعمل بشرائح "آر.تي.إكس سبارك" من شركة ⁠إنفيديا.

وتسعى مايكروسوفت، إلى تحويل النظام "ويندوز" إلى منصة ⁠لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام مثل كتابة أكواد الكمبيوتر ⁠أو إنجاز

مشروعات أعمال معقدة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.

وتمثل هذه الخطوة بالنسبة ⁠لمايكروسوفت، رهانا على ​إمكان نقل بعض الأعمال ⁠والمهام التي تتم حاليا في مراكز بيانات الحوسبة السحابية المكلفة "أزور" إلى أجهزة ويندوز عالية الأداء في الشركات والمنازل، وهي سوق تحتفظ فيها الشركة بمكانة قوية، بحيث يتحمل عملاؤها ​تكاليف الأجهزة.