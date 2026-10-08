"مايكروسوفت" تعزز الكمبيوتر الشخصي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

واشنطن في 8 أكتوبر/وام/ كشفت شركة مايكروسوفت الأربعاء، عن نموذج برمجة قائم على الذكاء الاصطناعي يمكن تشغيله مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى تقنية أمنية جديدة تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات دون إذن.
واستعرضت الشركة أيضا خلال فعالية أقيمت في سان فرانسيسكو جهاز كمبيوتر محمولا طراز (سيرفيس) عالي الأداء يطلق عليه اسم "ألترا"، يعمل بشرائح "آر.تي.إكس سبارك" من شركة إنفيديا.
وتسعى مايكروسوفت، إلى تحويل النظام "ويندوز" إلى منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام مثل كتابة أكواد الكمبيوتر أو إنجاز
مشروعات أعمال معقدة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة.
وتمثل هذه الخطوة بالنسبة لمايكروسوفت، رهانا على إمكان نقل بعض الأعمال والمهام التي تتم حاليا في مراكز بيانات الحوسبة السحابية المكلفة "أزور" إلى أجهزة ويندوز عالية الأداء في الشركات والمنازل، وهي سوق تحتفظ فيها الشركة بمكانة قوية، بحيث يتحمل عملاؤها تكاليف الأجهزة.