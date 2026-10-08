إطلاق أول وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني

بورت لويس - موريشيوس في 8 أكتوبر /وام/ أطلق الاتحاد الأفريقي الأربعاء، أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، سعيا إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية "الثلاث الكبرى" وسط أعباء ديون تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية.

وأُطلقت "وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية" في بورت لويس عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقر الوكالة. واستغرق إعداد المشروع قرابة عشرة أعوام، إذ أقره قادة أفريقيا في 2018.

وذكر دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي لبنك "أفريكسيم"، ​أحد داعمي الوكالة الجديدة، إنها ستساعد المستثمرين على تقييم مخاطر الاستثمار في أفريقيا بشكل أفضل من خلال تزويدهم بمزيد من المعلومات والسياق، حسب تعبيره.