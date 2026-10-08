الدولار يستقر مرتفعاً واليورو قرب أدنى مستوياته منذ 17 شهراً

نيويورك في 8 أكتوبر /وام/ تراجع اليورو الأربعاء مع تعرض السندات الفرنسية لضغوط متجددة بسبب المخاوف المالية، في حين حافظ الدولار على مكاسبه في أعقاب صدور أحدث محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجع اليورو 0.53 بالمئة إلى 1.1198 دولار، مقتربا من أدنى مستوياته في 17 شهرا التي ⁠سجلها يوم الاثنين.

وارتفع ​مؤشر الدولار الذي يقيس أداء ⁠العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.32 بالمئة إلى 102.24، وتراجعت مكاسبه لفترة وجيزة قبل أن يتعافى في أعقاب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الجنيه الإسترليني ​0.42 بالمئة إلى 1.3216 دولار، لكنه سجل أعلى مستوى له منذ يونيو ⁠2025 مقابل اليورو ، وتراجع الدولار 0.09 بالمئة إلى 157.95 ين.