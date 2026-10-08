البرتغال تسجّل أشدّ أشهر سبتمبر حرارة منذ 1931

لشبونة في 8 أكتوبر /وام/ شهدت البرتغال هذا العام أشدّ أشهرسبتمبر حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1931، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأربعاء.

وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال الشهر 23.4 درجة مئوية، أي أعلى بـ2.9 درجة من متوسط الفترة بين عامَي 1991 و2020، بحسب الهيئة.

وأضافت الهيئة أن متوسط درجات الحرارة القصوى بلغ 31.03 درجة مئوية، متجاوزا المعدل المعتاد بـ4.21 درجة، وهو الأعلى في سجلاتها. وشهدت البلاد موجتَي حرّ خلال الشهر، الذي كان خامس أكثر أشهرسبتمبر جفافا من حيث المتساقطات منذ العام 2000.