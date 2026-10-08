فرنسي و ياباني يفوزان بجائزة نوبل للكيمياء

ستوكهولم في 8 أكتوبر /وام/ فاز العالمان الفرنسي هنري بي. كاغان والياباني كينسو سواي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2026، تقديراً لإسهاماتهما في تطوير فهم التفاعلات الكيميائية وآليات التحفيز في التخليق العضوي غير المتماثل.

وتركزت أبحاث العالمين على ظاهرة التحفيز الذاتي والتأثيرات غير الخطية في التفاعلات الكيميائية، بما يساعد على فهم كيفية تكوين الجزيئات ذات البنى المرآتية المختلفة والتحكم في إنتاجها.

وتكتسب هذه الأبحاث أهمية خاصة في الصناعات الدوائية والكيميائية، إذ يسهم التحكم في البنية الجزيئية في تطوير الأدوية وتحسين كفاءة تصنيعها، فضلاً عن تطبيقات أخرى في الكيمياء العضوية.

وجائزة الكيمياء ​هي ثالث جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد إعلان الفائزين بنوبل في ⁠الطب، ونوبل في الفيزياء، يوم الاثنين والثلاثاء .