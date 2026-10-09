تقرير دولي يتوقع نمو التجارة العالمية للسلع في 2026 بنسبة 3.9 بالمائة

جنيف في 8 أكتوبر /وام/ توقعت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الخميس) نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 3.9 بالمائة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاتها في مارس الماضي بنمو قدره 1.9 بالمائة، مدفوعة بتكيف سلاسل الإمداد والاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي.

وفي حين رفعت المنظمة توقعاتها لنمو التجارة السلعية، خفّض أحدث تقرير لها بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية" التوقعات بشأن تجارة الخدمات التجارية في عام 2026، وذلك بسبب تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط.

وشهد التقرير خفضا للتوقعات الخاصة بنمو حجم تجارة الخدمات في عام 2026 إلى 3.3 بالمائة، مقارنة بـ 4.8 بالمائة في تقرير مارس.

وتوقع التقرير ارتفاع معدلات النمو من حيث الحجم في كل من تجارة السلع وتجارة الخدمات في عام 2027 إلى 4.1 بالمائة و6.4 بالمائة على التوالي.

كما توقع تقرير منظمة التجارة العالمية نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6 بالمائة و2.9 بالمائة في عامي 2026 و2027 على التوالي.

وأوضحت، نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن هذه الأرقام "تعكس صلابة التجارة على أرض الواقع".

وفي غضون ذلك، قالت نائبة المديرة العامة للمنظمة، جوهانا هيل، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه رغم أن النظام أثبت صلابته وقدرته على التعافي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه قوي.

وأضافت : "لا تزال توجد مواطن ضعف، ويعمل أعضاء المنظمة على معالجتها وسيساعد تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف في ضمان أن يكون الاقتصاد العالمي مجهزاً بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات المستقبلية".