دراسة: الاحترار العالمي يسرّع دوران الغلاف الجوي

بوسان في 8 أكتوبر /وام/ أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاحترار العالمي يؤدي إلى تسريع دوران الغلاف الجوي مقارنة بسطح الأرض، مما يزيد الفارق بين حركة الهواء ودوران الكوكب الصلب.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "npj Climate and Atmospheric Science"، أن الغلاف الجوي ليس مرتبطاً ارتباطاً جامداً بسطح الأرض، حيث يسبق دورانه سطح الكوكب قليلاً، وأن الاحترار العالمي يعزز هذه الظاهرة.

وبيّنت النماذج المناخية المستخدمة أن خلية "هادلي"، وهي دوامة شبه دائمة تعمل كآلة حرارية بين خط الاستواء والمناطق شبه الاستوائية، تتمدد نحو القطبين، فيما تشتد التيارات النفاثة وتضعف الرياح البحرية المدارية، إلى جانب اشتداد الرياح الزونية في الطبقة العليا من التروبوسفير.

وأكد الباحثون أن هذه التغيرات تزيد الزخم الزاوي للغلاف الجوي وتضعف تبادل الزخم مع سطح الأرض، ما يؤدي إلى تسارع حركة الهواء مقارنة بدوران الكوكب.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، سوسميت سوبهرانشو ساتباتهي من جامعة بوسان، أن هذه الظاهرة لا يمكن مقارنتها بتأثير القمر أو العمليات الداخلية للأرض، لكنها تمثل إشارة واضحة على استمرار تأثيرات تغير المناخ.

-خلا-