إعصار "إساياس" يقترب من ساحل أمريكا على خليج المكسيك ويعطل 63% من إنتاج النفط

مكسيكو سيتي في 9 أكتوبر/ وام/ اشتدت قوة إعصار «إساياس» مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك، وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا، وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة وفقا لـ"رويترز" .

وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي، مع إجلاء العاملين من 121 منصة إنتاج، وفقا لإدارة المعادن البحرية الأمريكية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار بلغت 140 كيلومتراً في الساعة، مع توقعات باشتداد قوته ليقترب من الفئة الثالثة، برياح تصل سرعتها إلى 175 كيلومتراً في الساعة، قبل وصوله إلى ساحل الخليج مساء الجمعة أو فجر السبت.

ودعا مدير المركز، مايكل برينان، السكان إلى الاستعداد، محذراً من أن الإعصار سيكون خطيراً عند وصوله إلى اليابسة.