بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من العواصف في باراغواي

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام / بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من العواصف الرعدية الشديدة التي شهدتها جمهورية باراغواي الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في أضرار مادية طالت عددا من المنازل والمنشآت والممتلكات في مناطق متفرقة من البلاد.

وتأتي هذه الاستجابة الإغاثية انطلاقا من النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، والتزامها الدولي بالتضامن مع الدول والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية، من خلال تقديم الدعم العاجل للتخفيف من آثار العاصفة على الأسر المتضررة، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الضرورية، لا سيما للأسر التي تضررت مساكنها وممتلكاتها، بما يساعدها على تجاوز التداعيات في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، حرص دولة الإمارات على سرعة الاستجابة للكوارث الطبيعية والظواهر المناخية، وتداعياتها المرتبطة بظاهرة النينيو، وتقديم الدعم الإنساني وفقا لطبيعة الأضرار والاحتياجات الفعلية للمتضررين، مشيرا إلى أن الاستجابة الإماراتية العاجلة بالوقوف مع المتأثرين من العواصف في باراغواي تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجوية.

وأوضح سعادته أن فرق عمل الوكالة تعمل بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية باراغواي والجهات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الإغاثية ذات الأولوية، وضمان توجيه المساعدات إلى المناطق والأسر الأكثر تضررا، على نحو يعزز فعالية الاستجابة وسرعة وصول الدعم المتنوع إلى مستحقيه.