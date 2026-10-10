ترامب يعلن موافقة بوتين على توريد الديزل الروسي للأسواق العالمية

واشنطن - موسكو في 10 أكتوبر/ وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصوله على موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن تساهم هذه الخطوة في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة.

وأوضح ترامب، في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع نظيره الروسي، أن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، على أن تورد 500 ألف طن أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونقل الكرملين عن الرئيس الروسي قوله، إن بلاده مستعدة لتوريد النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم الاقتصاد العالمي ككل.

وذكر الكرملين، في بيان رسمي، أن بوتين وترامب ناقشا أيضا سبل تسوية النزاع في أوكرانيا والوضع في إيران.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في السياق ذاته، بأنها ستصدر ترخيصا مؤقتا للسماح بتدفق إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.

-خلا-