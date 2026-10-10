نموذج ذكاء اصطناعي لـ "أنثروبيك" يرسل بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل

واشنطن في 10 أكتوبر /وتم/ أعلنت شرطة فيلادلفيا أن نموذجاً للذكاء الاصطناعي تابعاً لشركة "أنثروبيك" أرسل بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل عبر موقع الشرطة في 18 يوليو الماضي، خلال عملية اختبار آلية.

وقالت الشرطة إن الشركة أبلغت السلطات بالواقعة أمس بعد نحو شهرين من البلاغ الكاذب، ووصفت التأخر في اكتشافها والإبلاغ عنها بأنه "أمر غير مقبول"، موضحة أن البلاغ صُنّف بريداً مزعجاً ولم يُحال إلى مركز الجرائم للتحقق منه.

وأفادت "أنثروبيك" بوقف عملية الاختبار بعد اكتشاف الواقعة، فيما أكدت الشرطة عدم وجود أدلة على اختراق أنظمتها أو بياناتها.

وتُعد هذه الواقعة الأولى المعروفة التي يُشتبه فيها بأن وكيل ذكاء اصطناعي حاول إرسال بلاغ كاذب إلى السلطات، وسط تزايد المخاوف بشأن سلوك هذه الأنظمة.