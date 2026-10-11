بنما تعلن حالة الطوارئ بعد زلزالين قويين وتضرر مئات المنازل

بنما سيتي في 11 أكتوبر/ وام/ أعلنت حكومة بنما، السبت، حالة الطوارئ عقب زلزالين بلغت قوتهما 7.7 و6.6 درجة ضربا البلاد الجمعة، وأسفرا عن أضرار في مبانٍ ومنازل ومدارس ومنشآت صحية وطرق، من دون تسجيل وفيات، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وأفادت السلطات بإصابة 27 شخصاً وتضرر نحو 420 منزلاً، إضافة إلى عدد مماثل تقريباً من المدارس الحكومية، وسبعة فنادق و13 كنيسة وتسعة جسور، فيما سُجلت أكثر من 100 هزة ارتدادية، بلغت قوة بعضها 5.8 درجة.

وطالت الأضرار عدة أقاليم، أبرزها فيراجواس وهيريرا وكوكليه ولوس سانتوس، فيما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار ورصد الهزات الارتدادية.