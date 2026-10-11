موريتانيا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي

نواكشوط في 11 أكتوبر/ وام/ أعلنت الرئاسة الموريتانية، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بعد أن جدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ثقته به وكلفه بتقديم مقترح تشكيلتها.

وشملت الحكومة الجديدة تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية، أبرزها الدفاع والداخلية والصحة والشؤون الإسلامية، فيما احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، بمن فيهم وزراء الخارجية والعدل والمالية والتجهيز والمعادن والصناعة والتجارة والسياحة.

ووفقاً للوكالة الموريتانية للأنباء، تضم الحكومة الجديدة 29 حقيبة وزارية، حيث تولى محمد ولد عبد الفتاح حقيبة الطاقة والنفط، فيما كلف با عثمان بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، والمختار ولد أحمد بوسيف بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.