تركيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقُصّر دون 15 عاما

أنقرة في 11 أكتوبر/ وام/ أعلنت تركيا حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً اعتباراً من الأول من نوفمبر، بموجب قانون أقره البرلمان في أبريل الماضي.

وبذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية وفقا لوكالة فرانس برس.

ويلزم القرار مزوّدي خدمات التواصل الاجتماعي باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من أعمار المستخدمين، لضمان حماية الأطفال والمراهقين، كما يحظر تقديم أي خدمات يُحتمل أن تسبب الإدمان لدى الأطفال.