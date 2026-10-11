مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بولاية بنسلفانيا الأمريكية

بنسلفانيا في 11 أكتوبر /وام/ أكدت السلطات الأمريكية مقتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا، وصفه حاكم الولاية جوش شابيرو بأنه «إطلاق نار عشوائي مأساوي».

وقالت سلطات المدينة، في بيان صدر السبت، إن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرة إلى أن المحققين خلصوا إلى أن جميع الضحايا توفوا قبل وصول الشرطة إلى الموقع.

وأوضح شابيرو، في منشور على منصة «إكس»، أنه تحدث مع رئيسة بلدية المدينة ديفلين، مؤكداً استعداد إدارته لتقديم الدعم الكامل عقب الحادث الذي أودى بحياة تسعة من سكان بنسلفانيا.

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