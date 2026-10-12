المدير الفني للعين : نحترم بطل العراق .. وهدفنا حصد النقاط الثلاث

البصرة في 12 أكتوبر /وام/ أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، احترامه لفريق القوة الجوية العراقي، مشدداً على أن فريقه يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته والعودة من البصرة بالنقاط الثلاث.

وقال إيفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نعرف أننا نواجه بطل العراق، وهو فريق يمتلك تاريخاً مميزاً وطموحات كبيرة، وندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة، لكننا حضرنا من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.. استعددنا جيداً خلال الأيام الماضية، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق هدفنا».

وحول نتائج الفريق في بطولة الكأس المحلية أوضح أن مباريات البطولة تقام خلال فترات التوقف الدولي، وهي فرصة لإشراك اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية في المسابقات الأخرى، والوقوف على مستوياتهم وتقييم قدرتهم على مساعدة الفريق في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «لا تزال أمامنا ثلاث مباريات في بطولة الكأس، ونعرف ما نحتاج إليه من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة».

من جانبه أكد النمساوي فالنتينو لازارو، لاعب العين، أهمية مواجهة القوة الجوية العراقي، مشيراً إلى أن الفريق استعد جيداً للمباراة ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال: «نعرف أننا سنواجه فريقاً قوياً على أرضه وبين جماهيره، ونحترم منافسنا، لكننا نركز على أنفسنا وعلى تقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق الفوز».

وأضاف أن التحضيرات سارت بصورة جيدة، وعلينا التركيز وتنفيذ تعليمات المدرب داخل الملعب، وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث.