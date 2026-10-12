يوفنتوس يتعادل مع كالياري بالدوري الإيطالي

روما في 12 أكتوبر /وام/ تعادل فريق يوفنتوس مع مضيفه كالياري1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "ينيبول دوموس"، في إطار الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع كالياري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد يوفنتوس 11 نقطة في المركز السادس.

و ضمن المنافسات فاز "لاتسيو" 3-1 على مونزا ، ليتساوى في رصيد النقاط مع إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى .

و في مباراة أخرى تعادل عشرة لاعبين من روما سلبيا على ملعب كومو، فيما اكتفى ميلان بالتعادل 1-1 على ملعب ساسولو.