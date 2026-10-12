إعصار" سايمون" يضرب الساحل الغربي للمكسيك

مكسيكو سيتي في 12 أكتوبر /وام/ ضرب الإعصار "سايمون"، الأحد، الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ، بوصفه إعصارًا من الفئة الرابعة، فيما ظلت عينه قبالة الساحل مباشرة، بينما اجتاحت رياحه وأمطاره المناطق المأهولة الواقعة بين جبال سييرا مادري والمحيط.

ودار مركز الإعصار بمحاذاة الساحل، مقترباً من منطقة "بويرتو فالارتا"، حيث كان من المتوقع أن تضرب المنطقة الرياح الشيدة والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار منتصف الليل، وأن تستمر تأثيراته حتى صباح الاثنين.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإعصار سيصل إلى اليابسة، الأمر الذي قد يتيح له الحفاظ على قوته التدميرية، في ظل استمرار سرعة رياحه عند 140 ميلًا في الساعة (220 كيلومترًا في الساعة).