مرسيليا يهزم"تروا" و "نيس" يتغلب على "ستراسبورغ" بالدوري الفرنسي

باريس في 12 أكتوبر /وام/ فاز فريق أولمبيك مرسيليا على مضيفه فريق تروا ، بنتيجة 2 - 0، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم .

بهذا الفوز يتجاوز مارسيليا كبوة الخسارة في أربع مباريات متتالية ببطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ويبتعد مؤقتا عن صراع الهبوط. أما تروا، فتلقى خسارته الرابعة تواليا، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وفي وقت سابق اليوم، تقدم "ستاد رين" إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي عقب فوزه 4 - 1 على "أوكسير"، ليتأخر بفارق نقطة واحدة عن موناكو المتصدر. وضمن منافسات الدوري فاز فريق "نيس" على ستراسبورغ 2 - 1.