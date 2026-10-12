24.5 مليار يورو العجز التجاري في البرتغال

لشبونة في 12 أكتوبر /وام/ ارتفعت صادرات البرتغال من السلع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما زادت الواردات بنسبة 5.3 في المائة، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنحو 2.45 مليار يورو، ليبلغ 24.424 مليار يورو، وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح المعهد أن صادرات السلع ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، في حين زادت الواردات بنسبة 2.8 في المائة. ويأتي ذلك مقابل نمو الصادرات والواردات بنسبة 7.8 و0.7 في المائة على التوالي خلال يوليو الماضي.