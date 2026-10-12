5 مفقودين جراء فيضانات في النيبال

كاتماندو في 12 أكتوبر /وام/ فقد خمسة أشخاص على الأقلّ جراء فيضانات مفاجئة ضربت وسط النيبال الأحد، جارفة معها منازل، وفق السلطات، وذلك بعد أسابيع من فيضانات واسعة النطاق أودت بالمئات.

و ذكر مدير الوكالة الوطنية لادارة الكوارث دارام راج أوبريتي ان المياه جرفت حوالي 45 منزلا وألحقت أضرارا بثلاثة مشاريع للطاقة المائية وأربعة جسور، مشيرا إلى أن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وأفات وكالة الطوارئ بإنقاذ 82 شخصا على الأقلّ، بينهم تسعة أجانب، مشيرة إلى انها أرسلت أربع مروحيات لدعم عمليات الإسعاف والإجلاء، في ظلّ استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر بودي غانداكي.

وكانت السلطات قد أطلقت إنذارا في وقت سابق حثّت فيه السكان على الابتعاد عن محيط النهر والانتقال إلى مناطق آمنة.