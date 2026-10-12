26.1 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال 10 أيام

سيؤول في 12 أكتوبر /وام/ تضاعفت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالانتعاش العالمي في سوق أشباه الموصلات.

وبحسب بيانات الجمارك الدورية التي أعلنت اليوم ، بلغت قيمة الصادرات 26.1 مليار دولار، مسجلةً مستوى قياسيًا لهذه الفترة، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية، ومتجاوزةً الرقم السابق البالغ 15.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفعت الواردات بنسبة 65.5% إلى 22.3 مليار دولار، محققةً البلاد فائضًا تجاريًا قدره 3.8 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت صادرات الرقائق الإلكترونية بنسبة 170.9% إلى 12.1 مليار دولار، والسيارات بنسبة 82.7% إلى 1.21 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنسبة 45.6% إلى 1.75 مليار دولار، ومنتجات الصلب بنسبة 49.4% إلى مليار دولار، فيما تراجعت صادرات السفن بنسبة 13.4% إلى 682 مليون دولار.

وبحسب الوجهات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 167% إلى 7.59 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 159.9% إلى 3.65 مليار دولار.