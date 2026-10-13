العين يفوز على القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

البصرة في 13 أكتوبر/ وام / فاز فريق العين على مضيفه القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة البصرة الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم "منطقة الغرب".

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب، من فوزين متتاليين، فيما بقي فريق القوة الجوية بلا رصيد من النقاط.

وسجل رباعية العين كل من كاكو في الدقيقة 13، وسعد الروسان، لاعب القوة الجوية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، وحسين رحيمي في الدقيقتين 23 و43، فيما سجل محمد جواد هدف القوة الجوية في الدقيقة 89.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها، فاز الأهلي السعودي على الوصل بنتيجة 3-1، في استاد زعبيل.