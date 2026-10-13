تأهل الشارقة والنصر إلى ربع نهائي بطولة دمشق الدولية لكرة السلة

دمشق في 13 أكتوبر/ وام/ تأهل فريقا الشارقة والنصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة دمشق الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في العاصمة السورية، عقب ختام منافسات الدور التمهيدي اليوم.

وحجز الشارقة مقعده في الدور ربع النهائي متصدراً المجموعة الأولى، رغم خسارته أمام الوحدة السوري بنتيجة 73-88، في المباراة التي أقيمت على صالة الفيحاء.

ويلتقي الشارقة غداً الثلاثاء مع فريق أكاديمية الرياضة الوطنية «NSA» اللبناني، صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثانية، تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على الاتحاد الليبي بنتيجة 82-74، واحتلاله المركز الثالث، ليواجه فريق الأنترانيك اللبناني ثالث المجموعة الأولى غداً.