"ميتا" تطلق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام معقدة

واشنطن في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة «ميتا» إطلاق نموذجي الذكاء الاصطناعي «ميوز وندر» (Muse Wonder) و«ميوز وندرفول» (Muse Wonderful)، اللذين وصفتهما بأنهما الأكثر كفاءة وقدرة لديها حتى الآن، لتنفيذ مهام معقدة في مجالات المالية والقانون والرعاية الصحية والبرمجة.

ويتميز النموذجان بقدرات الذاكرة النشطة، التي تتيح الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عبر المحادثات، والتركيز النشط الذي يمكّنهما من مواصلة العمل وتجربة حلول بديلة وتصحيح الأخطاء، مع طلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ الإجراءات المهمة.

وأتاحت «ميتا» نموذج «ميوز وندر» للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات «ميتا موديل API» وخدمة «ميوز كود»، فيما يقتصر الوصول إلى «ميوز وندرفول» على مشتركي «ميوز كود»، مع خطط لإتاحة النموذج الأول قريباً ضمن تجارب منصة «ميوز».

وأكدت الشركة أن النموذجين دُرّبا على حماية المعلومات الشخصية ورفض الطلبات الضارة، ويمكن استخدامهما لاكتشاف الثغرات البرمجية وتعزيز الأمن السيبراني، مشيرة إلى إخضاعهما لتقييمات السلامة.