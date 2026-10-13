الصحة العالمية: إستراتيجية جديدة للكشف عن الأوبئة خلال 24 ساعة

جنيف في 13 أكتوبر/ وام/ أطلقت منظمة الصحة العالمية إستراتيجية جديدة تستهدف تمكين جميع دول العالم من رصد التهديدات الوبائية وفهم طبيعتها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول عام 2030، بما يعزز الأمن الصحي العالمي ويحد من تحول تفشي الأمراض إلى أوبئة وجوائح.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، خلال افتتاح القمة العالمية للصحة في برلين، إن مركز المعلومات الوبائية، الذي أُسس عام 2021، تعاون مع 160 دولة و190 منظمة شريكة لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن الأمراض.

وتتضمن الإستراتيجية خمس مبادرات رئيسية، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الصحية، وتعزيز المراقبة الجينية لمسببات الأمراض، وتطوير أنظمة الرصد وتبادل البيانات، وتسريع الاستجابة عبر حشد الخبرات العلمية.

وأكدت المنظمة أهمية الاستثمارات المستدامة والتعاون الدولي في تعزيز قدرة الدول على احتواء التهديدات الصحية قبل أن تتحول إلى أزمات عالمية.