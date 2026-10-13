أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026

ستوكهولم في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الإثنين، فوز الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026، تقديراً لإسهاماتهما في تطوير الأسس الاقتصادية الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وطوّر الفائزان نماذج اقتصادية عززت القدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، عبر دعم تبني تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب للحد من التقلبات الاقتصادية.

وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن أعمال الفائزين أرست أساساً نظرياً متيناً للنماذج التي تعتمدها البنوك المركزية والحكومات حول العالم، وأسهمت في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر.

وتعد الجائزة التي تحمل رسميا اسم (جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل) هي آخر الجوائز التي يُعْلَن عنها لهذا العام، وتبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).