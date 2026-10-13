بولندا تنشر أكثر من 20 ألف شرطي في المدارس عقب هجمات طعن

وارسو في 13 أكتوبر/ وام/ نفذت الشرطة البولندية، الإثنين، عملية أمنية واسعة في المدارس بمشاركة أكثر من 20 ألف شرطي، عقب ثلاث هجمات طعن وقعت خلال أربعة أيام، فيما تعهد رئيس الوزراء دونالد توسك بالتصدي لتصاعد العنف بين الشباب، وفقاً لرويترز.

وقالت الشرطة إنها فتشت 80 ألف مؤسسة تعليمية وأوقفت 135 شخصاً منذ الجمعة، بينما نفت السلطات الشائعات التي ربطت الهجمات بتحدٍ عبر الإنترنت أو جماعة منظمة.

وأسفر أحدث الهجمات، الذي وقع السبت في مؤسسة تعليمية بوارسو، عن إصابة ثلاثة أشخاص. كما قُتلت امرأة وأصيب معلمان في هجوم استهدف مدرسة ابتدائية شمال شرقي العاصمة الخميس، فيما أصيب عشرة أشخاص في هجوم آخر بمدرسة في أوستروينكا الأربعاء.