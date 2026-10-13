الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025

عواصم في 13 أكتوبر/ وام/ استقر الدولار في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاعه بنحو 0.3 بالمئة خلال الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 102.56 نقطة في تداولات آسيوية هادئة، وظل قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.

واستقر اليورو عند 1.1159 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3209 دولار، بينما انخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 158.435 ين.

وتداول اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، مستقراً عند 6.6950 يوان للدولار في التعاملات الخارجية.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6956 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5582 دولار، ليقترب من أدنى مستوياته في 18 شهراً.