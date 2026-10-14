مصر: الكشف عن أجزاء من تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني

القاهرة في 13 أكتوبر /وام/ أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، اكتشاف بقايا تمثالين ملكيين ضخمين بقرية بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، أحدهما للملك رمسيس الثاني، ويرجح أن يعود الآخر إليه أيضا، إلى جانب كتلة من الجرانيت الوردي تحمل نقوشا هيروغليفية بألقابه الملكية، خلال حفائر إنقاذ نفذتها بعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الكشف الأول يتضمن رأس تمثال لرمسيس الثاني بارتفاع 1.60 متر، يرتدي التاج المزدوج الذي يرمز إلى توحيد مصر العليا والسفلى، مع بقايا عمود الظهر المنقوش بلقبه الحوري، ويقدر ارتفاع التمثال الأصلي بقاعدته بنحو 8.5 متر، فيما يبلغ طول الجزء المكتشف من التمثال الثاني 2.40 متر، ويفتقد ساقيه وقاعدته.

وأضاف البيان أن التمثال الثاني يحتفظ برأس واضحة الملامح وفي حالة جيدة من الحفظ، يظهر فيها الملك مرتديا غطاء الرأس الملكي المعروف باسم «النمس»، فيما يبلغ طول الكتلة المكتشفة من الجرانيت الوردي 1.30 متر، وتحمل نقشين هيروغليفيين يتضمنان لقبين للملك رمسيس الثاني، هما «نسو بيتي» ملك مصر العليا والسفلى، و«سا رع» ابن رع.

وأشار إلى استمرار الحفائر والدراسات الأثرية لتحديد طبيعة القطع المكتشفة وعلاقتها ببعضها، وإلقاء مزيد من الضوء على تاريخ المنطقة وتطورها المعماري.

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