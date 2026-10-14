دبي لكرة السلة يفوز على باسكونيا الإسباني في "اليوروليغ"

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ حقق فريق دبي لكرة السلة، فوزه الثالث في الدوري الأوروبي "اليوروليغ " هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه باسكونيا الإسباني بنتيجة 93-79، في المباراة التي أقيمت اليوم، في مدينة فيتوريا-غاستيز، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وفرض دبي أفضليته على مدار أحداث المباراة، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق نقطة واحدة بنتيجة 44-43، قبل أن يعزز تقدمه في النصف الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة، محققاً فوزه الثالث في البطولة القارية هذا الموسم.

وتألق في صفوف دبي دواين بيكون بتسجيل 15 نقطة، وإيلي أوكوبو برصيد 14 نقطة، ومفيوندو كابينجيلي الذي سجل 13 نقطة، ليسهموا في تحقيق الفوز خارج ملعب الفريق ومواصلة مشواره في البطولة.